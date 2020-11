Cinc cooperatives tarragonines comercialitzen els seus productes en un nou espai web

Actualitzada 25/11/2020 a les 10:05

A l'espai web també es pot trobar productes de la cooperativa Fruits de Ponent (Alcarràs), la Cooperativa Agrícola de Garriguella i les cooperatives Agrària Plana de Vic, Agro Igualda i Agrícola Progrés-Garbí (Malgrat de Mar) de les comarques de Barcelona.

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) ha posat en marxa l'espai web de comercialització de productes cooperatius Agrobotigues.cat. Amb el lema «La teva Agrobotiga, més a prop que mai», el sector aposta per un consum sostenible i la venda de proximitat. Cinc cooperatives de Tarragona ja treballen amb la plataforma. Es tracta de Cevipe (l'Arboç), Vinícola del Priorat (Gratallops), l'Avellanera (la Selva del Camp), Cooperativa Agrícola d'Alcover i Soldebre (Tortosa). Agrobotigues.cat ofereix més de 200 referències de productes com ara vi, cava, vermut, cervesa, oli, fruita, conserves, sucs, salses, llegums, hortalisses, carn, embotits, formatges, mel, vinagre, fruita seca, entre altres. Els productes es poden cercar per agrobotiga i per tipologia.El president de la FCAC, Ramon Sarroca, explica que l'objectiu de la iniciativa és «fomentar la reactivació econòmica de les cooperatives agràries i impulsar la competitivitat en la venda de productes agroalimentaris de proximitat, creant un marketplace cooperatiu per arribar nous mercats de consumidors». Sarroca assenyala que la situació sanitària actual ha portat a un augment de les compres a través d'internet i un canvi d'hàbits en el procés de compra i, per això, des de la FCAC, han fet una «aposta empresarial» que «complementa l'activitat tradicional del sector i dinamitza l'ocupació a les zones rurals».