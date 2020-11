CCOO i UGT denuncien que Correus «oculta casos positius» entre els treballadors

Els sindicats indiquen que l'impacte de la segona onada de la pandèmia ha triplicat el nombre de contagis a la plantilla

Actualitzada 25/11/2020 a les 17:13

CCOO i UGT denuncien en un comunicat que en els dos últims mesos, l'impacte de la segona onada de la pandèmia ha triplicat el nombre de contagis per covid-19 a la plantilla de Correus.A Catalunya hi ha actualment un total de 1.201 afectats i 106 positius. A la província de Tarragona hi ha un total de 69 afectats i 10 positius.Segons indiquen els sindicats «l'empresa ignora les demandes per a incrementar les mesures preventives» i denuncien que l'última actualització del protocol intern de prevenció no inclou la realització de proves PCR ni confinaments preventius. Tots dos sindicats denuncien que aquesta decisió només amaga una intenció «evitar el reconeixement de la necessitat de quarantenes que paralitzarien la producció».A la província de Tarragona CCOO i UGT ha dut a terme una sèrie d'actuacions, entre les quals destaquen la denúncia mitjançant la presentació d'escrits al Comitè de Seguretat i Salut de Tarragona de tots i cadascun dels casos que la plantilla ha posat en coneixement dels sindicats, ja que «l'empresa continua sense informar ni en temps real ni del detall de cada cas». També han denunciat als mitjans l'ocultació dels casos.Els sindicats indiquen que a Alcover, Tarragona, Tivissa, Amposta, Salou, Tortosa o Roda de Barà, els protocols són «ineficients», ja que no s'estudien els contactes estrets i això posa a la plantilla i a la població en general en situació de risc de contagi.L'increment del volum de feina durant la setmana del Black Friday i després durant les setmanes de Nadal és, segons els sindicats, la clau per ocultar els contagis perquè així Correus «s'estalvia haver de tancar centres».CCOO i UGT està valorant futures mobilitzacions per aquest mes i desembre per «exigir amb contundència que s'apliquin mesures organitzatives de caràcter preventiu».A principis de setmana, Correus va obrir el termini d'inscripció per a cobrir 840 llocs de personal fix en categories operatives a Catalunya, 54 d'aquestes a Tarragona (43 per a tasques de repartiment, i 11 per a l'atenció al client en oficines).