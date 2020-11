Arriben els primers calçots de la temporada a Valls

En total s'espera una producció més de 80 milions de calçots

Actualitzada 25/11/2020 a les 16:10

Els primers calçots tendres de la temporada de calçotades 2020-2021, són ja, als restaurants i botigues de Valls i l'Alt Camp. D'aquesta manera s'obre la pretemporada de calçotades, que es perllongarà fins al mes d'abril del 2021.L'últim diumenge del mes de gener, dia 31, se celebrarà a Valls ciutat d'origen de la calçotada, la Gran Festa de la Calçotada 2021 i que representarà el pòrtic, de la plena temporada de calçotades.Segons la Cambra de Comerç de Valls, la Indicació Geogràfica Protegida Calçot de Valls, que acull una cinquantena de productors de calçots (amb etiqueta) de quatre comarques: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès i Baix Penedès, aquesta temporada, pensa collir uns 18 milions de calçots, i la resta de productors no inscrits a la IGP Calçot de Valls, poden recollir més de 60 milions de calçots, encara que no estan enregistrats. En total més de 80 milions de calçots, una producció important per la temporada que comença.