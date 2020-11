El conductor va patir una sortida de via a la C-14

Actualitzada 24/11/2020 a les 08:35

Un motorista va resultar ferit crític després de patir un accident ahir per la tarda a la C-14 entre la Riba i Vilaverd. El sinistre es va produir a les tres de la tarda, quan el conductor va patir una sortida de la via i, per causes que es desconeixen, va caure per un barranc de quatre metres.Fins al lloc es van desplaçar tres dotacions de Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques i Mossos d'Esquadra. El SEM el va traslladar en helicòpter a l'Hospital Joan XXIII en estat crític.