Tarragona contractarà 3.000 persones per un Black Friday atípic per la pandèmia

Tarragona contractarà 3.000 persones en una jornada atípica per la pandèmia

Actualitzada 24/11/2020 a les 13:26

Catalunya és el territori que més ocupació crearà durant la campanya de descomptes del Black Friday, durant la qual es preveu que es signin 32.800 contractes, segons un estudi d'Adecco. Per demarcacions, Barcelona concentrarà la gran majoria de la nova ocupació amb 26.400 contractacions, seguida a molta distància de Tarragona i Girona, amb 3.000 i 2.600 nous llocs de treball, respectivament. A la cua de el rànquing hi ha Lleida, que només s'espera que generi 790 feines durant la campanya. L'empresa especialitzada en recursos humans assegura que el Black Friday del 2020 serà «atípic» per la crisi sanitària i la «incertesa provocada per la segona onada de contagis» però es podrà salvar gràcies al comerç en línia.