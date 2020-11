La Pobla de Mafumet inverteix gairebé 856.000 euros a millorar el serveis del carrer Major

Les obres, que també afectaran al carrer Nostra Senyora de Montserrat, tindran una durada de 5 mesos

23/11/2020 a les 18:18

La Pobla de Mafumet ha engegat aquest novembre importants obres per la millora de serveis al ciutadà. Les obres afecten els carrers Major i Nostra Senyora de Montserrat, i corresponen a un projecte de millora integral d'aquestes vies que inclou tant l'aspecte exterior com els serveis soterrats que subministren d'aigua, llum i gas als domicilis.Els treballs s'allargaran durant 5 mesos i suposaran una inversió de 855.832,75 euros. L'Ajuntament sufraga íntegrament el cost de les obres, sense aplicar cap mena de cost afegit als veïns.La millora dels serveis soterrats que permetran les obres, inclouen l'ampliació de la xarxa de gas canalitzat, habilitant a cada habitatge un punt de connexió a la xarxa. A més, es renovarà completament la xarxa de clavegueram, creant dues xarxes paral·leles, una d'elles per a les aigües residuals i una altra per a les aigües pluvials. De la mateixa manera, també serà renovada la instal·lació d'aigua potable, mitjançant la creació de noves arquetes i punts de reg, o bé substituint i adequant els ja existents per deixar-los a rasant.Un altre aspecte important de la renovació dels serveis serà el soterrament dels encreuaments aeris existents en les xarxes d'energia elèctrica i de comunicacions telefòniques. Així mateix, s'adequarà les línies elèctriques aèries fixant-les a les façanes, mentre que també s'aprofitarà aquesta intervenció de millora per construir una xarxa soterrada, en mode de reserva, per a serveis futurs que puguin requerir aquesta instal·lació prèvia.Pel que fa als treballs de superfície o que seran visibles un cop completada aquesta intervenció de millora, l'Ajuntament ha previst la substitució de l'enllumenat públic actual per un altre dotat de punts de llum de tipus led, fixats a la façana. Aquest nou sistema inclourà, a més, un controlador per atenuar la il·luminació al 70% entre la mitjanit i les 6 h de la matinada.Una vegada finalitzades les obres, les voreres diferent nivell de la calçada desapareixeran. Es crearà un paviment a un sol nivell, que diferenciarà la vorera de la calçada mitjançant el tipus de material.Un cop finalitzada aquesta fase, els treballs es completaran amb la renovació de la senyalització. Aquesta serà minimitzada i limitada pràcticament a la senyalització de zones d'aparcament i de prohibició d'aparcament en els guals, per reduir l'impacte visual als carrers.Finalment està prevista la renovació, reposició, adequació o reparació del mobiliari urbà, pel que fa a papereres i jardineres, que acabaran de configurar el nou aspecte d'una de les vies principals de la Pobla de Mafumet, ja que el carrer Major acull l'entrada principal de la Casa de la Vila, i també connecta directament amb la plaça de la Pau, on s'ubica l'església parroquial de Sant Joan Baptista.Aquesta intervenció, apunten fonts municipals, representa donar continuïtat als treballs de millora del nucli antic realitzats en els anys previs. L'alcalde pobletà, Joan Maria Sardà, indicava al respecte que «aquesta actuació suposa una millora evident en la vida quotidiana dels nostres habitants, ja que millorem els serveis soterrats i de superfície de dos dels carrers més importants del municipi i, a més, suposa també una considerable inversió en temps de dificultat general que, a la pràctica, generen una injecció econòmica al territori».