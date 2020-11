Estudiaran l'impacte acústic a l'entorn del polígon petroquímic sud de Tarragona

Un estudi en dues fases

L'alcalde de la Canonja, Roc Muñoz, explica a l'ACN que arran d'un estudi elaborat fa un parell d'anys, amb l'assessorament i l'aval dels tècnics de la Generalitat, van observar que hi havia zones del municipi on s'excedien els paràmetres sonors que aconsella la normativa. Per això, diu, fa temps que volien impulsar un estudi en profunditat a la zona.L'alcalde subratlla que l'estudi no té res a veure amb l'explosió registrada el 14 de gener en un reactor de la planta d'IQOXE en aquest mateix polígon. «Allò és un desgraciat accident que hem de superar i una manera de fer-ho és saber què hi passa, i mesurar el soroll és un tema important de la nostra vida diària. Parlem de l'aire, de l'atmosfera i dels components volàtils, però també hem de parlar del soroll», apunta.El consistori canongí ja ha traslladat aquesta voluntat als ajuntaments de la resta de municipis que acullen el polígon i, segons Muñoz, «tothom està d'acord» en tirar-lo endavant. A mitjan desembre es preveu haver constituït una comissió tècnica amb representants de tots els agents implicats –els ajuntaments, la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic, i l'AEQTPosteriorment, es treballarà en adjudicar els treballs mitjançant un concurs públic a una empresa especialitzada, que instal·larà sensors de mesura al llarg del polígon. El cost del projecte s'estima en més de 100.000 euros i es preveu que els municipis l'assumeixin de forma proporcional al pes que tenen en el polígon.La primera fase de l'estudi tindrà per objectiu discriminar el soroll procedent del polígon del que prové de les infraestructures –la T-11, l'A-7, l'N-340 i la via del tren. Com a molt quatre mesos després d'haver enllestit la primera fase, es preveu que l'AEQT presenti una avaluació de la contribució relativa de les diferents fonts del polígon.Segons l'Ajuntament de la Canonja, en acabar aquest estudi i a partir de les seves conclusions, la patronal química «presentarà una proposta calendaritzada de pla específic d'actuacions per al compliment dels objectius de qualitat acústica al seu entorn».