El TSJC tomba el recurs de l'Ajuntament de Salou per legalitzar el tancament de terrasses

El govern municipal presentarà un recurs de cassació contra la sentència i començarà a treballar en la revisió de tot el POUM per regularitzar-les

Actualitzada 23/11/2020 a les 23:00

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha dictaminat en contra del recurs contenciós administratiu que l’Ajuntament de Salou va obrir contra la resolució de la Comissió d’Urbanisme de Tarragona que denegava la modificació puntal del POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal) aprovada el novembre de 2016 per permetre legalitzar el tancament de terrasses, galeries i balcons d’edificis. La sentència, però, no és ferma. L’Ajuntament té oberta encara l’opció d’interposar un recurs de cassació contra la resolució del TSJC, una via aquesta que allargarà encara més en el temps una problemàtica que s’arrossega des de fa anys.

El govern de Salou, segons el regidor de Territori, Marc Montagut, interposarà un recurs de cassació contra la sentència davant del Tribunal Suprem i ha començat també a treballar per emprendre la revisió de tot el POUM cap a finals d’any, com una de les solucions a la problemàtica.

Mentrestant, la sentència permetrà que l’Ajuntament pugui continuar sancionant els propietaris que siguin denunciats per tercers i manté oberta una problemàtica que s’arrossega des de fa anys.

La sentència del TSJC és contundent a l’hora de rebutjar els arguments de l’Ajuntament de Salou pels quals sol·licita la modificació puntual del POUM per tal de permetre la legalització dels tancaments que s’han fet al marge de les directrius que marca el pla general. Afirma que «situació d’impune i manifesta il·legalitat es pretén ara irracionalment solucionar i desconèixer instrumentalitzant l’urbanisme de manera indeguda a favor dels infractors, i de pas, de la resta de ciutadans, per a obtenir, mitjançant un increment massiu de l’edificabilitat, una legalització també massiva d’actuacions sistemàticament il·legals».

La secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC afegeix que, tot plegat es fa «amb la conseqüència afegida de premiar-se als infractors mitjançant l’atorgament d’un increment de l’edificabilitat dels seus respectius habitatges, possibilitat que quedaria també a l’abast d’aquells que, per ara, no tenen cap tancament a la seva terrassa». La sentència és demolidora pel que fa a la proposta del consistori per regularitzar la situació de centenars de veïns del municipi i assegura que desestabilitzaria obertament l’ordenació urbanística preexistent, de tal manera que, com més gran és la infracció comesa correspondria un premi més gran, en forma d’aprofitament afegit.

En la sentència, el TSJC afirma que la solució proposada pel govern salouenc i permetria que qualsevol que hagués comès una infracció urbanística per incrementar il·legalment l’aprofitament del seu habitatge podria recórrer al procediment per fer-ho. «Suposa un increment del sostre edificable de tot el municipi, podent establir-se un antecedent de futur en virtut del qual tots els edificis es projectessin amb terrasses obertes per a després tancar-les, amb la qual cosa, el sostre admissible a cada solar no seria l’establert en el pla, es podria incrementar a posteriori mitjançant el tràmit contingut a la proposta (de modificació parcial del POUM) quedant així afectada la coherència i la cohesió territorial i la racionalitat del desenvolupament urbà», recull el TSJC.

Centenars d’afectats

Centenars de veïns de Salou van encetar la lluita fa anys per la legalització dels seus tancaments a balcons, galeries i terrasses. Molts han hagut d’afrontar multes de més de 1.000 euros pels tancaments il·legals i, fins i tot posteriors i sancions coercitives quan, després d’obrir-se un expedient disciplinari per tal que treguessin els tancaments, no ho ho han fet.

La regularització de la situació requereix una revisió del tot el POUM i no pas d’una modificació, per la qual cosa el portaveu dels populars a l’Ajuntament de Salou critica la demora que ha suposat el recurs contenciós presentant pel govern municipal. «En el seu dia ja li vam dir a l’equip de govern quin seria el resultat i no ens hem equivocat. Han estat marejant la perdiu en tot aquest assumpte i fent-los falses promeses als afectats, quan la veritat és que ja els havíem advertit que l’única possibilitat de trobar una possible solució implica aprovar un nou pla general d’ordenació urbana. La conclusió és que, després de tants anys, seguim estant en el punt de partida, i aquest govern no ha estat capaç de trobar una solució al respecte», diu Mario Garcia.

Marc Montagut, per la seva banda, recorda que tota la tasca duta a terme pel govern municipal ve derivada d’una moció anterior a 2010 i que va tenir el consens de tots els grups per tal de regularitzar els tancaments il·legals de les terrasses.