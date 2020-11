El nombre de pernoctacions als hotels de Tarragona cau un 88,7% durant el mes d'octubre

Menys hotels oberts

Per altra banda, Catalunya és una de les comunitats que va registrar menys ocupació durant el desè mes de l'any. Segons les dades de l'INE, només es van ocupar el 17,8% de les places disponibles, tres punts menys respecte a la mitjana espanyola (20,9%). Per darrere únicament es troben La Rioja (17,8%), Galícia (17,5%) i Madrid (17,3%). Malgrat tot, Catalunya es manté com la tercera destinació preferida pels espanyols, amb una quota del 10,6% sobre el total de l'Estat. Les dues comunitats més visitades durant l'octubre van ser Andalusia, emportant-se el 20,5% dels turistes, i el País Valencià, amb el 12,2%.Pel que fa a les diferents demarcacions, Barcelona presenta la caiguda més accentuada, amb un descens interanual del 90,3% en el nombre de pernoctacions. No obstant això, és el territori que menys ha notat el canvi de la temporada d'estiu. La davallada en el nombre de pernoctacions entre setembre i octubre va ser del 22,5%.A Tarragona, la caiguda respecte a l'octubre de l'any passat va ser del 88,7%, mentre que respecte al setembre va ser del 71,1%. Finalment, la xifra de pernoctacions a Lleida es va reduir un 51% en comparació amb l'any passat i un 50,2% respecte al setembre. A les comarques de Girona, les pernoctacions durant l'octubre van registrar una caiguda interanual del 83,7%, mentre que el descens respecte al setembre va ser del 66,6%.Les dades publicades aquest dimarts per l'INE també posen de manifest que, durant el mes d'octubre, el nombre d'hotels oberts va disminuir respecte al setembre. En concret, fins a 10.597 establiments hotelers van mantenir l'activitat durant el desè mes de l'any, una xifra que al setembre era de 12.202. Aquest octubre, el nombre d'hotels oberts va ser un 31,4% inferior a l'any passat. Per altra banda, la xifra de places ofertes a tot l'Estat va ser de 781.550, un 42,1% menys en termes interanuals.En paral·lel, l'estada mitjana dels visitants es va reduir un 31,7% respecte a l'any passat, situant-se en 2,1 pernoctacions per viatgers. Finalment, els preus dels hotels van baixar un 15,3% en comparació amb l'octubre de 2019.