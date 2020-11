Agricultura invertirà 430.000 euros per a la modernització del reg a l'entorn dels torrents de Valls

L'actuació de millora i modernització del reg de la zona dels Torrents de Valls va ser declarada com a actuació d'interès general. El 22 de març de 2006 es va signar el Conveni Regulador per a la construcció i explotació de les obres de modernització i consolidació dels regadius de les Comunitats de Regants de Valls entre l'Estat, el Departament d'Agricultura i les comunitats per a l'execució de les obres de modernització del regadiu de la zona dels Torrents de Valls, que determinava una aportació econòmica d'un 10,5% del cost de l'obra per part de la Comunitat de Regants de Valls, d'un 39,5% per part del DARP, i del 50% per la societat estatal SEIASA.Per raons pressupostàries es va plantejar l'execució de l'actuació en dues fases. La primera es va completar entre els anys 2011 i 2014, i ara resta pendent l'execució de la fase 2, fet que ha provocat un greuge comparatiu en el territori dels regants que no tenen modernitzat el reg, però que igualment van contribuir econòmicament al finançament de les obres de la primera fase.La primera fase va permetre donar servei a un total de 181,26 hectàrees del terme municipal de Valls, i les obres que es van executar van ser la millora de la sèquia Adrover, una bassa de captació, una estació de bombeig i la xarxa de distribució de la fase 1. Ara la segona fase donarà servei a poc més de 200 hectàrees.El DARP reitera el compromís d'enllestir aquesta actuació, atès que és una obra d'interès públic. Per aquest motiu, el febrer passat es va signar el Conveni entre el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) i el DARP, segons el qual es faculta el Departament a executar les obres corresponents a la segona fase de la modernització del reg.El DARP serà el responsable de l'execució d'aquesta actuació a través de l'empresa pública Infraestructures.cat, amb un import total de 5,05 MEUR. Seguint l'esquema de finançament de la fase 1, l'execució de la fase 2, pendent d'executar, preveu que l'aportació de la Comunitat de Regants de Valls es mantingui en el 10,5% establert inicialment mitjançant el conveni.El Departament subratlla que les actuacions en matèria de modernització de regadius són una aposta prioritària amb la finalitat de contribuir a l'estalvi d’aigua i al desenvolupament d'una agricultura més competitiva, que permeti obtenir unes rendes adequades i fixar la població al territori, així com la millora de les condicions de vida de les persones beneficiades.