A presó quatre lladres per vuit robatoris amb força en habitatges, un d'ells a Montblanc

El dia següent de les detencions, els agents van realitzar una entrada i registre al domicili, com a mínim d’un dels investigats, a l’Hospitalet de Llobregat, on van localitzar objectes que provenien dels domicilis violentats.Cal destacar que els objectes recuperats durant la detenció a Tona (diners i joies), així com els localitzats durant l’escorcoll del domicili de l’Hospitalet de Llobregat han estat retornats als seus propietaris.Els investigadors van determinar que els quatre detinguts formarien part d’un grup criminal especialitzat en els robatoris amb força a interior de domicili del què tenien constància des del mes d'agost.Els quatre arrestats van passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar el seu ingrés a presó. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.