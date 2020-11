Vila-seca en Comú proposa crear un àrea d'autocaravanes al nucli de la Pineda

Es tracta d'una nova fórmula per incentivar un turisme més sostenible capaç de generar ocupació i riquesa al municipi

Actualitzada 23/11/2020 a les 09:47

El Grup Municipal de Vila-seca en Comú presentarà al proper ple municipal una moció per encetar un estudi amb l’objectiu d’habilitar en el nucli de la Pineda un àrea regulada d’estacionament i pernoctació d'autocaravanes.Segons el comuns, cal «no defallir en la recerca de noves fórmules per incentivar un turisme més sostenible capaç de generar més ocupació i riquesa al municipi». Gairebé un milió de persones circulen per l’estat espanyol amb autocaravana, amb una despesa aproximada de 280 milions d'euros.Des de Vila-seca en Comú defensen que els autocaravanistes són «viatgers amb un poder adquisitiu mitjà-alt, respectuosos amb el medi ambient, interessats per la cultura». Aquests fan una despesa mitjana de 100 euros per autocaravana i dia en el lloc en el qual estacionen, tant en restaurants, supermercats, botigues, etc..