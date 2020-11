Un total de 6.721 homes van ser detinguts l'any passat per exercir violència masclista

El 41,4% de les dones, víctimes de violència masclista en la parella

Més de 9.000 trucades al telèfon d'atenció

87.058 atencions als SIADS

Manifest, campanya i exposició

El 2019 es van interposar 16.099 denúncies per violència masclista, 13.162 (82%) van ser en l'àmbit de la parella i 2.937 (18%) en el familiar. Es van atendre 16.481 dones a causa de violència masclista en els àmbits de la parella i familiar. D'altra banda, es van registrar 13.162 denúncies per violència masclista en l'àmbit de la parella, un 1,43% més que l'any anterior, i s'han trencat 1.728 condemnes. Les dades del tercer trimestre del 2020 revelen un descens, degut al confinament de la primera onada.Les dades informen també de gairebé 1.900 delictes contra la llibertat i la identitat sexual el 2019, un 13,2% més que l'any anterior. L'edat més freqüent de les víctimes va ser entre els 11 i els 20 anys i dels agressors entre els 21 i els 30.Fins al tercer trimestre d'aquest any es van produir 1.170 delictes de la mateixa naturalesa, menys que l'any anterior en aquest mateix període. La franja d'edat més freqüent entre les víctimes ha estat les menors d'edat (35,3%), seguit de les de 18 a 25 anys ( 28%). Pel que fa als agressors, l'edat més freqüent ha estat la de 18 a 25 anys (22,2%), seguida de la dels 41 als 50 (19,2%).Pel que fa a les mutilacions genitals femenines, el 2019 es van registrar 11 casos a Catalunya, gairebé un 27% menys respecte l'any anterior. Fins al tercer trimestre del 2020, se n'han comptabilitat set casos.El dossier recull també dades sobre matrimoni forçat, que en van ser 15 el 2019 però ja se n'han registrat 16 casos fins al novembre del 2020.La Macroenquesta de la violència contra les dones del 2019, prestada pel govern espanyol al setembre, revela que el 41,4% de les dones enquestades a Catalunya han estat víctimes de violència masclista en l'àmbit de la parella al llarg de la seva vida. El 63% d'aquestes dones ha manifestat haver estat víctima de violència psicològica, de les quals el 35% violència psicològica de control i el 28% violència emocional. La violència física i/o sexual ha estat manifestada pel 18% de les dones i la violència econòmica pel 15,4%.El 2019 es van produir 9.352 trucades al telèfon 900 900 120 d'atenció contra les violències masclistes. El 94% en l'àmbit de la parella, el 2,7% en el familiar, el 0,6% en el laboral i el 3% en el sociocomunitari.Fins al setembre del 2020, el 92,8% de les trucades per motiu de violència masclista han estat en l'àmbit de la parella o exparella, el 4% en el familiar, el 2,7% en el sociocomunitari i el 0,4% en el laboral. Hi ha un increment del 2,7% al 4% pel que fa al nombre total de trucades en l'àmbit familiar.El 2019, el 97% de les trucades van ser per violència psicològica, el 38% per violència físcia, el 9,6% per econòmica i el 3,5% per violència sexual. Algunes d'elles s'han donat de forma simultània. Quatre de cada 10 dones tenia entre 31 i 40 anys.Pel que fa dades fins al setembre del 2020, es van produir 9.002 trucades, gairebé les mateixes que duran tot el 2019. Això representa un increment important en el nombre mitjà mensual de trucades del que va d'any, ja que si el 2019 era de 779 trucades per motiu de violència masclista de mitjana al mes, aquest any fins al mes de setembre s’han produït 1000 trucades de mitjana. L'increment més destacat es va donar a l'abril, passant de 845 trucades al març a 1.291 a l'abril. Aquestes continuen creixent al maig i a partir de llavors la tendència es a la baixa i s'arriba a 821 al setembre.Les Oficines d'informació de l'ICD a Barcelona, Lleida, Tarragona, Terres de l’Ebre i Girona i els Serveis d’informació i Atenció a les dones (SIAD) dels municipis de més de 20.000 habitants i a les capitals comarcals van realitzar 87.058 atencions, i s’ha atès a 84.890 dones, de les quals 5.840 es trobaven en situació de violència masclista (3.094 a l’àmbit territorial metropolità, seguit de 1.216 dones ateses a les comarques gironines, 649 a les comarques centrals, 426 al Penedès, 207 al Camp de Tarragona, 169 a Ponent, 43 a les Terres de l’Ebre i 36 a l’Alt Pirineu i Aran).L’edat més freqüent entre les dones ateses és entre 30 i 45 anys en un 44,8% dels casos.A més, els Serveis d'Acolliment i Recuperació a Catalunya van atendre 111 dones el 2019 i 170 fills o filles. Els serveis d’acolliment substitutori de la llar en famílies víctimes de violència masclista van atendre l'any passat 84 dones i a 112 filles i fills.L'ICD també ha informat que el nombre de dispositius electrònics de seguiment instal·lats en agressors de violència masclista des de 2009 fins al tercer trimestre de 2020 a Catalunya és de 331, dels quals, 263 s’han desinstal·lat i 68 són actius. A més, les atees al Servei Telefònic d'Atenció i Protecció per a víctimes de la violència masclista (ATENPRO) han anat augmentant des de 2010 fins a situar-se en 2.295 a tercer trimestre de 2020, superant la xifra de l’any 2019 (2.222).Amb motiu de la commemoració el proper dia 25 de novembre del Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones, s'ha elaborat un manifest unitari redactat per l'advocada Carla Vall que destaca que «el temps s'ha esgotat per als agressors masclistes» i que el rebuig social és «cada cop més fort».Des de l'ICD han fet una crida a la ciutat a participar aquest dimecres en un minut de silenci en els espais on al pandèmia ho permeti i ha engegat una campanya de divulgació sota el lema 'Ni agressor ni còmplice. Atura les violències masclistes». A més, l'ICD ha posat a disposició de la ciutadania i les entitats 27 còpies de l'exposició didàctica 'Les dones tenim dret a viure lliures de violències sexuals. #LliuresISensePor', de l'entitat Creació Positiva.