Un dels mossos que va disparar contra Omar Hichamy a Cambrils: «Amb la mirada em deia: 'Et mataré'»

«Em deia amb la mirada: 'Et mataré'», ha assegurat el testimoni, que diu que malgrat els trets Omar Hichamy seguia fent passes cap a ells. L'atacant cau a terra, encara conscient, i el mosso d'esquadra explica que «desconeixia si anava a fer explotar el dispositiu que tenia a l'abdomen».El testimoni recorda que Omar Hichamy portava un «cinturó bomba» de color gris i un «objecte negre a la mà dreta que semblava ser un detonador». A l'inici s'acrediten com a policia, però l'atacant no s'atura. Qui els avisa de l'ubicació de l'atacant és un home que s'identifica com a policia local de Valls fora de servei.Quan ja ha disparat diversos cops contra Omar Hichamy arriben reforços. «Se'm va fer etern que arribessin», recorda. Els agents de l'ARRO li demanen que marxi de la línia de foc per si hi ha una explosió. L'atacant prova d'aixecar-se un altre cop i són els companys que han arribat de reforç els que disparen aquest cop.El testimoni remarca que al voltant del lloc dels fets hi havia «molta gent» i pensaven que podia explotar el cinturó. L'acusació particular del sindicat de Mossos USPAC ha demanat que declarés com a testimoni protegit però el president del tribunal, Félix Alfonso Guevara, ho ha rebutjat.Tres anys després, l'agent ha explicat que ha patit estrès posttraumàtic i va necessitar 187 dies de curació. Entre les seqüeles, «ansietat», «somnis recurrents» i «no poder llegir cap llibre on hi hagi enfrontaments armats», ha explicat. No ha estat ni indemnitzat ni reconegut com a víctima.