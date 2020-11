La mosso ferida a Cambrils: «En aquell moment vaig pensar que em quedava allà, morta»

«El següent que recordo és estar estirada a terra, intento aixecar-me», ha dit l'agent que complia tasques de seguretat ciutadana a Cambrils. Amb sang al cap i sense una sabata, veu «a una dona estesa a terra» i a individus també a terra amb «una mena de cinturó agafat al torax amb botelles de plàstic i paper d'alumini» enganxats al cos. «És en aquell moment que veig clarament que ha estat un atemptat en tota regla» i «trec l'arma i començo a disparar» quan un d'ells es mou, ha explicat.«Veig un altre individu que em passa pel costat, continuo disparant i em quedo sense munició». Un altre dels atacants se li presenta al davant i ella li demana que no avanci més. Ell parla, però no pot sentir què diu perquè li «xiulaven les orelles» per l'impacte.A partir d'aquest moment, recorda sentir-se «marejada» i no veu al seu company, que va abatre a quatre dels terroristes. «Es podia escoltar un silenci aterridor», afirma. L'agent ferida comunica per ràdio als Mossos que «hi ha hagut un atemptat, tirotejos» i que està ferida. Demana una ambulància.«Veig que comença a arribar gent del Passeig Marítim». Entre ells un home amb una ferida a la cara. «Li dic que no es preocupi, que els serveis d'emergència estan arribant. Vaig intentar tranquil·litzar a les persones ferides», explica. Un company dels Mossos que arriba de reforç la du en cotxe a què l'atenguin els serveis mèdics.La testimoni al judici del 17-A ha explicat que va estar una setmana ingressada a l'hospital. Tenia un traumatisme cranioencefàlic i trencament de tíbia i esquinç de turmell. Tres anys després encara té estrès posttraumàtic pels fets i rep atenció psicològica i psiquiàtrica.Ha estat reconeguda per un jutjat de Tarragona amb una incapacitat permanent. Està de baixa i no treballa com a mosso d'esquadra. «No puc fer coses que feia abans», ja que ha de «lidiar amb l'ansietat». «M'estressa haver de córrer, és com una amenaça per a mi», ha dit. «Quan tens nens petits a càrrec, es passa malament», ha afirmat.