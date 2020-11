La Generalitat invertirà gairebé un milió la implantació d'una Àrea 5G al Camp de Tarragona

La URV comptarà amb un laboratori per mesurar i analitzar el rendiment d’aquesta tecnologia

De cara al 2023

La Generalitat de Catalunya invertirà «gairebé un milió d’euros entre el 2021 i el 2023» en la implantació del 5G al Camp de Tarragona, tal com ha detallat el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró. I és que l’Àrea 5G del Camp de Tarragona té com a objectiu iniciar un projecte d’implantació de tecnologia 5G que permeti la creació de serveis digitals de valor afegit que es puguin estendre per diferents territoris propers.Les àrees 5G, que s’implementaran arreu de Catalunya, són uns espais territorials que pretenen agregar iniciatives dirigides a promoure aquesta tecnologia: activitats de formació i disseminació, tallers, proves de concepte i laboratoris. L'impacte de la iniciativa tindrà incidència en el teixit econòmic i social de la zona, fomentant la innovació i la dinamització econòmica.El Paranimf de la Universitat Rovira i Virgili ha estat l’escenari de la presentació d’aquesta Àrea 5G, que es traduirà en la posada en marxa d’un laboratori a l’espai universitari. Es tracta d’un espai amb cobertura de 5G i eines per poder mesurar i analitzar el rendiment d’aquesta tecnologia 5G i el suport dels especialistes tecnològics perquè les entitats puguin fer proves necessàries per conèixer com funciona aquesta tecnologia.Puigneró ha detallat les virtuts del 5G, el qual, segons el conseller, «estarà operatiu a tots els municipis de més de 50 habitants de cara al 2023». «Aquest govern ha estat preocupat per tots els municipis i zones del país on no hi ha la cobertura desitjable, però això no ens impedeix apostar pel que és l’evolució de la nova cobertura mòbil», ha afegit Puigneró, qui ha detallat que està en converses amb el govern de l’Estat espanyol per a aconseguir un permís per a difondre un missatge en cas d’emergència nuclear. «Aquest pla necessitava el vistiplau de l’Estat espanyol i estem en aquesta fase d’intentar aconseguir-lo», apunta Puigneró, qui s’ha felicitat perquè «si Catalunya fos un Estat seria un dels cinc països millor connectats de la Unió Europea».«El 5G ens portarà molta feina durant els pròxims anys», ha manifestat Jordi Puigneró, qui ha afegit que «és tan important, que en els propers deu anys, el negoci que ve al darrere del 5G pot ser un import equivalent al del PIB de l’Índia».Entre d’altres, també ha fet acte de presència a l’acte la rectora de l’URV, Maria José Figueras, qui ha destacat que aquesta Àrea 5G «és una oportunitat per liderar la transformació digital del territori». En la mateixa línia, l’alcalde de Tarragona, Pau Ricomà, ha apuntat que «a la ciutat fa més d’un any que treballem per la implantació del 5G» i ha destacat que «avui fem un pas decidit perquè Tarragona i el Camp entrin en plena connectivitat».«L’àrea 5G ha de ser un gran instrument de democratització, sobretot per l’administració local, a la qual se li adquireix més eficiència que a cap altra», ha sentenciat Ricomà.A la vegada, Carles Pellicer, alcalde de Reus, ha posat en valor el 5G i creu que s’ha d’enfocar «tot aquest món a les empreses i a la societat». Noemí Llauradó, presidenta de la Diputació, ha parlat dels municipis amb menys habitants, el seu principal àmbit d’actuació. «A la Diputació estem col·laborant amb el 5G implantant la fibra òptica en els petits municipis», ha puntualitzat.