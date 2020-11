La Conca de Barberà i el Priorat, les dues primeres comarques a baixar de 100 el risc de rebrot

Altres tres comarques estan ja per sota d'índex 200 de EPG i són el Baix Ebre, el Garraf i la Ribera d'Ebre

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:42

La Conca de Barberà i el Priorat són les dues comarques catalanes que avui han baixat de 100 el seu risc de rebrot (EPG) i s'han situat en un perill entre moderat i alt.Segons les dades del departament de Salut, la Conca de Barberà té avui un índex EPG, que mesura el potencial de creixement de l'epidèmia, de 71 -per sota de 70 el risc és moderat i baix per sota de 30-, mentre que el Priorat té un EPG de 92.En aquesta última comarca, a més, la velocitat de propagació del virus (Rt) ha caigut fins a un 0,28, mentre que a la Conca de Barberá la Rt és de 0,41.Altres tres comarques estan ja per sota d'índex 200 de EPG i són el Baix Ebre, que està en 167, el Garraf (171) i la Ribera d'Ebre (193).