Els col·lectius feministes del Camp de Tarragona programen un 25-N marcat per la pandèmia

Hi haurà concentracions a Tarragona, Reus, Riudoms i Vila-seca

Actualitzada 23/11/2020 a les 11:45

Actes al territori

Els col·lectius feministes del Camp de Tarragona han programat per aquest dimecres 25 de novembre diversos actes al territori per lluitar contra la violència masclista. Aquest any, el Dia Internacional contra la Violència Masclista estarà marcat per la pandèmia, la qual ha accentuat les situacions de vulnerabilitat i maltractament.Segons expliquen les entitats, durant el primer mes de confinament les trucades al servei d'assistència a les dones víctimes de violència masclista va augmentar un 30,7% a Catalunya respecte les dades del 2019. A més a més, les consultes difitals al servei 016 s'han multiplicat per 5.Durant aquest 2020, a Espanya han mort 80 dones a causa de la violència masclista, 12 d'elles a Catalunya.Sota el lema «La pandèmia de les violències masclistes també mata. Combatem-les ara i sempre!», la plataforma 25-N ha organitzat una concentració a Tarragona, a les 19 hores, a la Plaça de la Font, on es llegirà un manifest.A Reus, a les set de la tarda, hi haurà una actualització del mural de l'avinguda Jaume I, 42, i a les 19.30 hores, es farà una concentració a la Plaça del Mercadal. Allí hi haurà una perfomance de PPCC+, es llegirà el manifest i s'interpretarà la cançó Canción sin miedo de Vivir Quintana.El proper 28 de novembre, a les sis de la tarda, la psicòloga Sunami Garcia, la cuidadora Marlen Feeley i la historiadora Irina Ravelo oferiran la xerrada «Mujeres migradas ante la violencia» al Facobook Live de Reus Intercultural.A Riudoms, també hi ha una concentració programada per les 19 hores a la Plaça de l'Església, que anirà acompanyada per una perfomance de PPCC+. Finalment, a Vila-seca també hi haurà una manifestació a la Plaça de l'Església a les 20.15 hores.La Plataforma 25-N del Camp de Tarragona està formada per Dones d'Aigua, Fridas, Hora Violeta, Cau de Llunes, Heura Lila, Mirada Violeta, Les Filomenes Cambrils, AfroFemRA, Cuculmeca, Red Antiracista, Entrepobles, IAC, Arran Tarragona, Endavant Tarragonès, Coordinadora d'ONG Tarragona, H2O Reus, Enginyeria Sense Fronteres i Comerç Solidari CUP Tarragona.