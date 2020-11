El Morell realitza tests d'anticossos periòdics a personal i usuaris del Centre de Dia

El test el realitzen professionals del CAP del Morell

Actualitzada 23/11/2020 a les 15:52

El Centre de Dia per a la Gent Gran del Morell ha començat a realitzar el test ràpid d'anticossos contra SARS-CoV-2 (Covid-19) a tots els seus usuaris i usuàries i també al seu personal. «És una prova que s'anirà realitzant de forma periòdica, com una mesura més entre les que ja s'apliquen», tal com estipula el protocol establert, «per a poder tenir un Centre de Dia el més segur possible, tenint present que les persones a qui atenem formen part d'un dels grups més vulnerables», explica la regidora de Benestar social i gent gran de l'Ajuntament del Morell, M. Jesús Valldosera.Val a dir que des d'aquest equipament municipal es vetlla per a complir totes les mesures de seguretat exigides i també per implementar totes les que s'hi puguin afegir a més a més. Amb aquest test, que consisteix a fer una punxada en un dit per obtenir una gota de sang, el resultat s'obté en 10 o 15 minuts i es detecten els anticossos IgG i IgM específics conta el SARS-COV-2.El test el realitzen professionals del CAP del Morell, «als quals volem agrair la seva estreta col·laboració i dedicació des de l'obertura del Centre de Dia, on realitzen l'atenció a la salut als nostres usuaris i usuàries», remarca la regidora. Així mateix, «volem ressaltar la gran implicació i responsabilitat que el personal del Centre de Dia té cap a la seva professió», continua Valldosera.Finalment, el Centre de Dia recorda que, més enllà de les mesures addicionals que es puguin prendre, cal mantenir les més bàsiques, com són la distància social, l'ús de mascareta i el rentat freqüent de mans, amb l'esperança que com més aviat millor la nostra vida torni a la normalitat que tots i totes desitgem.