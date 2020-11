«Amb el protocol el Vendrell diu que no hi ha espai per a les violències sexuals»

Actualitzada 22/11/2020 a les 21:49

—S’apropa el 25 N, el Dia per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones. Han organitzat activitats de conscienciació des de la seva regidoria?

—Des de la Regidoria d’Igualtat i LGTBI+ hem enfocat les jornades del 25 N amb una perspectiva pedagògica i reivindicativa. A causa de la pandèmia hem readaptat els actes a les circumstàncies actuals i el paper de RTV el Vendrell serà clau per arribar a totes les famílies del municipi. Potenciarem la conscienciació i ho farem amb entrevistes a psicòlogues i juristes, i també amb un programa intergeneracional amb el qual podrem veure les respostes de quatre generacions a diferents preguntes relacionades amb la violència de gènere. A més, presentem el Protocol contra les violències sexuals en entorns públics d’oci que dota a l’Ajuntament d’una eina més per seguir lluitant contra la xacra de la violència de gènere.

—En quins eixos treballen per a promoure la igualtat real i l’erradicació de les conductes masclistes?

—Per aconseguir aquest doble objectiu tracem dues vies diferents: per una banda, per fomentar la igualtat real i efectiva entre homes i dones hem creat la campanyaque ens ajuda a dur a terme aquesta tasca de visibilització que les Administracions hem de liderar; per una altra banda, el Protocol que presentem aquests dies ens ajudarà a lluitar contra totes les formes de violències sexuals que es poden produir als nostres entorns festius. Es tracta d’un document que ha comptat amb la participació de la ciutadania del Vendrell i que implicarà un salt qualitatiu pel nostre municipi a l’hora de fer dels nostres espais d’oci uns espais lliures i segurs.

—Una de les eines principals que tenen a disposició les vendrellenques és el SIAD – Servei d’Informació i Atenció a les Dones. Quins serveis ofereix?

—El SIAD és un dels serveis més importants a nivell municipal. És l’encarregat de donar assessorament gratuït a les dones que ho necessitin en matèria psicològica, jurídica o social. Es tracta d’un pilar fonamental de la regidoria i d’un mecanisme de protecció directa per les vendrellenques que ho necessitin. Ara necessitem fer arribar aquest servei a totes les ciutadanes que ho necessitin i el primer pas és fer que el SIAD i els serveis que presta siguin més coneguts per la ciutadania.

—Per últim, quin missatge vol fer arribar al conjunt de les dones i especialment a les que viuen o han viscut una situació de violència, coincidint amb aquesta data assenyalada?

—De ben segur que, d’una manera o d’altra, tots i totes hem tingut experiències properes de dones que han viscut aquesta situació tan terrible. Situacions que ens commocionen i que ens fan posar els pèls de punta, però que també ens empenyen a seguir lluitant contra la xacra del masclisme. Si un dia vaig decidir entrar al món de la política, va ser precisament per això, per lluitar contra qualsevol tipus de discriminació i construir una societat més lliure i justa. Al cap i a la fi, parlar de justícia social és també parlar d’igualtat i llibertat, que són termes que s’associen amb força al moviment feminista. Defensar la igualtat real entre homes i dones és una obligació moral que tenim com a societat i que s’accentua encara més dates assenyalades al calendari com aquest 25N.