Dos ciclistes resulten ferits en dos accidents al Camp de Tarragona

El primer ha caigut a Almoster i el segon al Catllar

Actualitzada 22/11/2020 a les 17:26

Dos ciclistes han resultat ferits aquest matí al Camp de Tarragona en patir dos accidents independents i que gairebé han tingut lloc al mateix temps.Els serveis d'emergència han rebut el primer avís a les 11.03h d'aquest diumenge 22 de novembre alertant que un ciclista havia caigut a un camí de terra a Almoster i que, presumiblement, patia una lesió de clavícula. La víctima es trobava en una zona inaccessible per l'ambulància del SEM i tres dotacions de Bombers hi han desplaçat amb una llitera fins al lloc on es trobava l'home. A les 11.41h ja es trobava immobilitzat a l'ambulància que l'ha portat a un centre mèdic per determinar amb major profunditat les seves lesions.El segon ha caigut a la TP-2031 al punt quilomètric 5 al terme municipal del Catllar. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat els serveis d'emergència que han comprovat que l'home havia patit un fort cop al cap i també ha estat traslladat a un centre mèdic per ser examinat.