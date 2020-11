Tarragona suma 166 nous contagis de Covid-19 i 13 defuncions

Malgrat les esgarrifoses xifres, el risc de rebrot descendeix arreu dels municipis tarragonins

Actualitzada 21/11/2020 a les 12:03

Camp de Tarragona: 10 morts més

Terres de l'Ebre: L'Rt puja una centèsima (0,64)

La província de Tarragona ha registrat aquest dissabte 166 nous casos de coronavirus que eleven la xifra total de contagis a 24.724 a tota la demarcació des de l'inici de la pandèmia. La xifra destacada del dia són les 13 noves defuncions relacionades amb la malaltia que s'han registrat als hospitals tarragonins durant les darreres 24 hores i el nombre total de morts a les comarques tarragonines supera ja les 700.Al Camp de Tarragona s'han registrat 18.807 casos confirmats per PCR o tests d'antígens, 137 més. Si es tenen en compte totes les proves, el nombre acumulat de casos des de l'inici de la pandèmia és de 19.655. En aquesta regió han mort 599 persones, 10 més que fa 24 hores. Es van registrar 32 defuncions entre l'11 i el 17 de novembre, 31 la setmana anterior.El risc de rebrot cau 30 punts en 24 hores, fins als 307, i es manté per sota del de la setmana del 4 al 10 de novembre (531). L'Rt baixa un xic fins a 0,70, mentre que la taxa de confirmats per PCR i TA se situa en 177 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 480, mentre que en l'interval anterior era de 722.Segons les últimes dades, hi ha 153 pacients ingressats (-12). Entre l'11 i el 17 de novembre hi va haver 188 ingressats, mentre que la setmana anterior van ser 214 els hospitalitzats.La regió sanitària de les Terres de l'Ebre acumula, des de l'inici de la pandèmia, 4.844 casos confirmats per PCR o antígens (29 més que en el balanç anterior), 5.069 si es tenen en compte la resta de proves. En aquesta regió han mort 109 persones, 3 més que en el balanç anterior. Entre l'11 i el 17 de novembre es van notificar 10 defuncions, 12 en l'interval anterior.El risc de rebrot baixa 13 punts i se situa en 215 punts, per sota del de la setmana anterior, quan era de 406. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR o tests d'antígens entre l'11 i el 17 de novembre és de 125 per cada 100.000 habitants. La incidència a 14 dies és de 348, pels 601 de la setmana anterior.L'Rt puja una centèsima fins a 0,64, mentre que la setmana anterior era de 0,71. Segons l'últim balanç, hi ha 49 persones ingressades (-4). Entre l'11 i el 17 de novembre hi havia 57 ingressats. La setmana anterior van ser 61 els hospitalitzats.