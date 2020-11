Dos joves entren a robar a una pizzeria de Valls

Els fets van tenir lloc la passada matinada a la plaça del Blat de la capital de l'Alt Camp

Dos joves van intentar accedir a la força a un establiment de la plaça del Blat de Valls durant la passada matinada d'aquest dissabte 21 de novembre. Els cossos policials van rebre l'avís d'un testimoni que afirmava haver vist com dos joves forçaven la porta d'una pizzeria situada a la capital de l'Alt Camp.Un cop van arribar les patrulles de Mossos d'Esquadra i Policia Local, els joves ja no hi eren i, malgrat que hi havia signes evidents de que havien accedit a l'interior del local, el cas encara es troba sota investigació ja que, ara mateix, es desconeix si van sostreure res.