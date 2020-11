Des del comitè s'acusa l'Ajuntament d'enganyar presentant la fundació com una entitat pública, quan en realitat totes les relacions contractuals seran privades. A partir d'aquí, demana a l'equip de govern que, si realment s'aposta per una gestió pública, el Pius passi a l'ICS, la residència Alt Camp a mans de l'ICASS, i el sòcio-sanitari, a GiPPS. «Sinó la residència serà un punt i a part, del què havia estat no en quedarà més que el seu nom», conclou Rosset. Els treballadors s'han reunit aquest divendres en assemblea, tant a les portes de la residència com, després, a l'hospital, per debatre aquesta nova situació, i reclamar més reunions amb l'Ajuntament.