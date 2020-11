La vallmollenca Judit Giró, premiada per un dispositiu que detecta el càncer de mama

L'enginyera biomèdica ha guanyat el concurs internacional The James Dyson 2020

Durant els seus estudis, el seu professor li va explicar la història de Blat, un gos que va poder detectar el càncer de pulmó per l'olor del seu amo. Aquesta història va empènyer a Judit a emprar la seva experiència en enginyeria per a reproduir la fisiologia del gos en el microprocessador i en els sensors del seu Arduino per a dissenyar el seu propi nas electrònic. La recerca de Judit sobre els marcadors biològics del càncer de mama es troba enmig del procés per a patentar els components de 'The Blue Box' que analitzen l'orina, basats en enginyeria més que en medicina experimental. El seu programa de IA imita el sistema sensorial del gos que va descobrir a la Universitat. Judit Giró es va graduar en la Universitat de Barcelona i acaba d'acabar el Màster en Embedded Cyber-physical Systems a la Universitat de Califòrnia, Irvine. Va començar a desenvolupar el primer prototip de 'The Blue Box' l'octubre de 2017, durant el seu últim any en la Universitat de Barcelona.

La vallmollenca Judit Giró, enginyera biomèdica de 24 anys, ha aconseguit un dels dos premis internacionals del concurs The James Dyson Award . Giró va presentar a aquesta convocatòria el seu invent, denominat The Blue Box , un dispositiu biomèdic que permetrà en un futur a les dones realitzar-se una prova de càncer de mama a casa, sense dolor, sense radiació i de baix cost a través d'una mostra d'orina i mitjançant la tecnologia d'Intel·ligència Artificial (IA).Mentre va iniciar la investigació sobre le càncer, la mare de la Judit va ser diagnosticada de càncer de mama, la qual cosa la va esperonar, explica, per elevar el dret de totes les dones a tenir accés a una medicina preventiva de qualitat.La quinzena edició del premi The Jame Dyson ha aconseguit aquest any la participació més alta de la seva història, amb un total de 1.800 projectes presentats a escala mundial.Juntament amb el premi a Judit Giró, també es va atorgar el Premi a la Sostenibilitat al projecte AuREUS , presentat des de les Filipines per Carvey Ehren Maigue, estudiant d'enginyeria elèctrica, de 27 anys.El premi The James Dyson està dotat amb 35.000 euros i també es van lliurar 5.000 euros addicionals per la Universitat de Barcelona.