La demarcació de Tarragona segueix reduint els ingressats per covid, però lamenta sis defuncions

Salut registra 188 nous positius i el risc de rebrot continua baixant

Actualitzada 20/11/2020 a les 10:41

Situació a Catalunya

Continua el degoteig de víctimes a causa de la segona onada de la covid-19 a la demarcació de Tarragona, sis de noves respecte els últimes dades proporcionades per Salut. A la regió sanitària del Camp de Tarragona el nombre total de defuncions és de 589 (+2), mentre que la xifra total a l'Ebre és de 106 (+4).El risc de rebrot continua a la baixa. Al Camp de Tarragona ha caigut fins als 337 punts, 26 punts menys respecte el balanç anterior, i 228 a les Terres de l'Ebre (-31). La velocitat de propagació del virus es manté en 0,71 a Tarragona i en 0,69 a Reus. A Cambrils i Salou, la Rt ha pujat discretament fins al 0,61 i al 0,78, respectivament. Pel que fa al Vendrell, aquesta es manté per sobre d'1 (1,26).Una altra dada positiva que cal remarcar és que les persones ingressades als hospitals de la demarcació pel coronavirus segueixen baixant. Al Camp de Tarragona, hi ha 165 pacients ingressats, vint menys respecte el balanç d'ahir de Salut. En el cas de les Terres de l'Ebre, la xifra ha baixat a 53 (-5). El nombre de pacients ingressats a l'UCI encara no es dóna de manera desglossada per regions sanitàries i només se sap que al conjunt de Catalunya n'hi ha 539, catorze menys respecte l'últim balanç.La xifra de nous positius confirmats per proves PCR o d'antígens, al Camp de Tarragona la xifra total és de 19.514 (+150), mentre que a les Terres de l'Ebre se situa en 5.038 (+38).El risc de rebrot segueix en descens a Catalunya i retrocedeix 28 punts en les últimes 24 hores, situant-se en els 353, segons l'última actualització del Departament de Salut. La velocitat de propagació, l'Rt, es manté un dia més en 0,76, mentre que la incidència a 14 dies cau a 495,15 (dijous era de 535,34). En paral·lel, s'han declarat 1.968 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens (TA), fins als 296.768 des de l'inici de la pandèmia. El 8,1% de les proves de la darrera setmana han donat positiu. També s'ha informat de 71 noves morts, amb un total de 15.389. Pel que fa als hospitals, hi ha 2.194 ingressats per covid-19 (-106) i 539 a l'UCI (-14), tenint en compte que ara també s'inclouen els crítics en centres privats.