L'Ajuntament de Cambrils aparta un treballador municipal investigat per un cas d'assetjament

La víctima, que també treballa al consistori, ha iniciat ara un procediment, tot i que els fets van passar al 2018

Actualitzada 20/11/2020 a les 11:07

L'Ajuntament de Cambrils ha decidit apartar de forma preventiva un treballador municipal investigat per un presumpte cas d'assetjament sexual i per raó de sexe contra una altra treballadora del consistori. Segons informa l'ens municipal, els fets van passar al 2018, però no ha estat fins ara quan s'ha activat el protocol ja que la víctima ha decidit tirar endavant un procediment intern per aquells fets.



Al 2018, el cas es va tractar directament entre el departament afectat i els serveis jurídics i posterioment, es va comunicar el resultat al departament de Recursos Humans. A la treballadora se li va lliurar el protocol de prevenció i abordatge de l'assetjament sexual, però aquesta va declinar iniciar cap tipus de procediment «si la situació es mantenia controlada».L'Ajuntament de Cambrils assegura que no té constància que s'hagi produït fets d'aquests tipus des del 2018. De moment, s'ha posat en marxa el protocol i s'ha apartat al treballador del seu lloc de feina, de forma preventiva, a l'espera de la resolució del procés d'instrucció.