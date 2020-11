Educació invertirà 485.000 euros en millores a dues escoles amb manca d'espai a Valls

El CEIP Baltasar Segú comptarà amb una nova cuina que permetrà preparar la totalitat dels àpats a la mateixa escola

Actualitzada 20/11/2020 a les 13:10

Valls injecta gairebé mig milió d'euros per invertir en dues escoles de primària. L'Ajuntament ha signat aquest divendres el conveni amb el Departament d'Educació que permetrà avançar les obres en el CEIP Eladi Homs i el Baltasar Segú, els dos col·legis de la ciutat on feia més temps que no s'hi invertia en millores. El mateix consistori administrarà la licitació i execució dels treballs. L'acord representa una inversió de 485.000 euros i el Departament n'assumeix 456.000 euros.El conseller Josep Bargalló dona així per tancada una llarga discussió entre les dues administracions entorn aquesta qüestió. «Tanquem qualsevol debat i parlem de futur perquè el parc educatiu de Valls estigui sempre en les màximes condicions possibles», ha dit Bargalló.«El futur l'hem de fer des de la plena coresponsabilitat d'ambdues administracions, conscients que les obres als centres educatius són necessàries, i sovint es dona el debat estúpid sobre el fet que als ajuntaments els pertoca el manteniment del centre educatiu i al Departament, la millora; el que cal és posar-se d'acord, sense tenir en compte tots aquests límits que l'únic que fan és aturar-ho; ara tenim un acord total i absolut amb l'Ajuntament de Valls», ha declarat el conseller Bargalló.Després de signar el conveni de col·laboració, el conseller ha visitat les dues escoles. Els projectes preveuen l'ampliació d’espais i la seva adequació en noves aules. Així, en els dos centres es reformaran parts de l'equipament com els antics habitatges dels conserges, des de fa anys desocupats, que seran reconvertits per a ús docent. D'aquesta manera, es compensarà la falta d’espai que pateixen les dues escoles i, tant a l'Eladi Homs com al Baltasar Segú, es crearan dues aules noves.En el cas del CEIP Baltasar Segú també s'ha previst la reforma integral de la cuina, d'uns 50m2, redistribuint espais i amb una instal·lació completament nova que permetrà millorar molt el servei de menjador ja que es podran preparar la totalitat dels àpats a la mateixa escola. En l'actualitat, el centre no compta amb una cuina equipada i el servei de menjador es realitza mitjançant càtering extern. La nova cuina i el seu magatzem tindran una superfície de més de 50 m2.