Les exportacions tarragonines s'enfonsen un 17,5% entre gener i setembre

Descens més moderat al setembre

El 2020 està sent clarament negatiu per a les exportacions de la demarcació tarragonina, que cauen un 17,5% arrossegades pels mals resultats de la indústria química. Segons les dades publicades aquest dijous pel Ministeri, entre gener i setembre el sector d'aliments, begudes i tabac s'ha situat com el segon més exportador al territori. Ha venut per un import de 776,3 MEUR (-1,3%).En concret, per productes, entre gener i setembre les matèries plàstiques i les seves manufactures han suposat 1.119 milions d'euros, els combustibles i olis minerals 493 milions, els aparells i materials elèctrics 449 milions d'euros, i les joguines, jocs i articles esportius prop de 350 milions d'euros.Les destinacions on més es venen els productes tarragonins i ebrencs continuen sent països de la Unió Europea. Lidera la llista França, amb unes vendes per valor de 1.187 milions d'euros; seguida d'Itàlia, amb 678 milions; Portugal, amb gairebé 476 milions; Alemanya, amb 459 MEUR; i el Regne Unit, amb 283 milions d'euros.Durant els tres primers trimestres el Marroc ha comprat per un import de 238 milions; els Estats Units, 225 milions; els Països Baixos, 179 MEUR; Turquia, 140 milions, i Bèlgica, 137. La Xina apareix per darrere de Polònia, amb 110 milions d’euros. Un altre país asiàtic destacat és Singapur, on les vendes han superat els 44 milions.D'altra banda, les importacions també van caure entre gener i setembre. La demarcació va fer compres per valor de 7.707,4 MEUR, un 28,8% menys respecte fa un any. De productes químics se'n van importar 1.569,8 MEUR, un 12,7% menys. Pel que fa a aliments, begudes i tabacs, la tendència és positiva. Se'n van exportar per valor de 1.032,8 MEUR, un 11,5% més.Les dades del mes de setembre indiquen que la demarcació va fer exportacions per un import de 768,6 MEUR, un 4,8% menys que el mateix mes del 2019. Per sectors, els productes químics van sumar vendes per un import de 251,3 MEUR, un 10,8% més i un 32,7% del total de la demarcació. Els bens d'equip, amb 131,7 MEUR, van augmentar un 1,6%.Al setembre les exportacions de matèries plàstiques i les seves manufactures van representar 138 milions d'euros; els combustibles i olis minerals 61 milions; els aparells i materials elèctrics 72 milions d'euros; les joguines, jocs i articles esportius 48 milions, i les màquines i aparells mecànics 54 milions.Per destinacions, lidera la llista França, amb unes vendes per valor de 162 milions d'euros; seguida d'Itàlia, amb 94 milions; Portugal, amb gairebé 85 milions; els Estats Units amb 58 MEUR i Alemanya, amb 54 milions.I finalment, al setembre es van importar productes per un import de 922,6 MEUR, un 21,3% menys que fa un any. De productes químics se'n van importar 168,3 MEUR, un 18,6% menys. Per contra, la compra de bens d'equip va repuntar un 7,2% fins als 148,9 MEUR.