La Generalitat estudia la seva incorporació al Patronat de la Fundació Mas Miró de Mont-roig

De fet, aquest compromís s'ha produït durant la primera visita de la consellera al Mas Miró, que ha coincidit amb el recent anunci de concessió de subvencions per al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020 d'operacions en l'àmbit museístic, en la qual la fundació ha estat beneficiària amb un import de 261.489,44 euros.L'atorgament d'aquesta subvenció, assumida finalment pel Departament de Cultura, suposa per al Mas Miró un «nou reconeixement» al projecte d'obertura al públic de Mas Miró i servirà per a finançar una part de les obres de rehabilitació de la casa.Durant la visita aquesta setmana, el president i la directora de la Fundació, Fran Morancho i Elena Juncosa, respectivament, han reiterat la voluntat de la institució d'incorporar al seu Patronat la representació de la Generalitat, tal com ja es dona a la Fundació Miró de Barcelona. D'aquesta manera, el Patronat de la Fundació Mas Miró comptaria amb representació dels tres nivells de l'administració, després de la representació municipal i de la incorporació de la Secretaria d'Estat de Turisme ara fa dos anys.