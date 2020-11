L'ACA invertirà 22.200 euros a Ferran per millorar el sanejament del municipi

El consell d'administració de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha aprovat un total de 14 convenis de sanejament que comportaran una inversió inicial de més de 2,5 MEUR. Els acords beneficiaran una desena de comarques: Maresme, Vallès Occidental, Tarragonès, Pallars Jussà, Pla de l'Estany, Bages, Selva, Gironès, Cerdanya i Osona.La inversió més gran es farà a Canet de Mar, on es destinaran més de 2 MEUR en conveni amb el Consell Comarcal del Maresme per a executar obres del col·lector interceptor. D'altra banda s'ha donat llum verda al conveni amb l'Ajuntament de Rubí per a l'obtenció dels terrenys per a les obres de rehabilitació del col·lector d'aigües residuals a Can Xercavins, per valor de 42.500 euros. Al Tarragonès, s'hi destinaran 22.200 euros a Ferran.