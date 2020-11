Desmantellada una plantació de marihuana en una terrassa d'un habitatge a Alcover

Actualitzada 19/11/2020 a les 12:59

La Guàrdia Civil en col·laboració amb vigilants municipals d'Alcover han desmantellat una plantació de marihuana formada per 117 plantes que es trobava a la terrassa d'un habitatge plurifamiliar del nucli urbà.La investigació es va iniciar fa aproximadament dos mesos, quan es va tenir coneixement de l'existència d'una plantació clandestina de marihuana en un immoble de la localitat de l'Alt Camp, fet que havia estat corroborat per agents de vigilància del municipi.Després de tenir coneixement d'aquesta informació i amb la col·laboració dels vigilants municipals, es van establir diversos operatius per situar l'immoble on es podria estar conreant marihuana, identificar al propietari o responsable del cultiu i procedir al desmantellament. Observant com diàriament un veí de l'immoble passava espais de temps prolongats a la terrassa comunitària, previsiblement dedicant-se a la cura i manteniment de la plantació.Divendres passat va ser identificada la persona que es dedicava a cura del cultiu, la qual va col·laborar amb els agents facilitant l'accés a la terrassa de l'immoble. En l'habitatge es van localitzar 117 plantes de cànnabis sativa en estat de recol·lecció.L'investigat va prestar declaració al jutjat en funcions de guàrdia de Valls com a presumpte acusat de la comissió d'un presumpte delicte contra la salut pública i després va ser posat en llibertat.