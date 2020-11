Cambrils commemora el Dia de l'arribada del Poble Gitano amb una taula rodona i una exposició

La mostra està oberta des d’avui i fins el 27 de novembre de 20 a la Sala El Pati del Centre Cultural

Actualitzada 19/11/2020 a les 17:02

La taula rodona

L’exposició

L’Ajuntament de Cambrils ha organitzat una taula rodona sobre l’aportació del Poble Gitano a la història de Catalunya i la seva situació actual amb motiu de la commemoració de l’arribada d’aquest col·lectiu al nostre país. A més, a partir d’avui i fins el 27 de novembre, es pot veure l’exposició '600 Anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país' a la Sala El Pati del Centre Cultural de Cambrils (carrer Sant Plàcid 18-20).Aquestes accions formen part del Pla de Ciutadania, Diversitat i Cohesió Social de l’Ajuntament de Cambrils. La regidora de Benestar, Drets Socials i Salut, Hélène Arcelin, ha explicat que l’objectiu és «contribuir a donar a conèixer la diversitat cultural del nostre municipi per vèncer els prejudicis a través del coneixement i el reconeixement».En aquesta línia, ja fa 3 anys que Cambrils commemora el Dia Internacional del Poble Gitano, que se celebra el dia 8 d’abril, i enguany per primera vegada s’homenatja l’arribada del poble gitano a Catalunya. El 26 de novembre és el dia instaurat pel Govern de la Generalitat per commemorar aquest fet com a reconeixement a les aportacions d’aquest poble a la cultura i a la història de Catalunya.La taula rodona, que estarà disponible al canal Youtube/ajcambrils partir del 26 de novembre, es portarà a terme amb la col·laboració de Ràdio Cambrils i comptarà amb la participació de Cinta Bellmunt, periodista i escriptora; Carmelo Muñoz, que va arribar a Cambrils fa 50 anys, i José Miguel Jiménez, representant de l’AGIPCAT al Camp de Tarragona.Cinta Bellmunt ésperiodista, escriptora, biògrafa comunicadora i arqueòloga. Ha treballat per mitjans de comunicació i ha publicat una desena de llibres. Ha publicat el llibre 'Gitanos i gitanes catalans (Editorial Gregal, 2019)' que vol ser una radiografia de la situació d'aquesta comunitat al nostre país a través de quaranta dels seus membres, d'edats, procedències i àmbits molt diferents.Carmelo Carmona Muñoz, gitano del barri de Nou Cambrils, arribat al nostre municipi fa més de 50 anys a l’edat dels 7 anys, i explica que en el moment de l’arribada de la seva família al nostre municipi no hi havia població gitana establerta.José Miguel Jimenez és representant de l’AGIPCAT al Camp de Tarragona. L’AGIPCAT (Agrupació d’Entitats Gitanes dels Països Catalans) és una entitat sense ànim de lucre formada per gitanos i especialistes en la cultura gitana. Actualment té 15 Associacions Gitanes adherides de tot Catalunya i la Catalunya Nord. La seva finalitat és promoure, donar a conèixer i impulsar la difusió de la cultura dels gitanos catalans, entre d’altres iniciatives de caràcter social i educatiu.L’exposició '600 Anys del Poble Gitano a Catalunya. Un poble dins un país', que estarà oberta al Centre Cultural de Cambrils fins el 27 de novembre, s’emmarca en el conjunt d’accions i línies de treball recollides al Pla integral del poble gitano a Catalunya 2017-2020, impulsat pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, des de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària de la Generalitat de Catalunya. L’objectiu de la mostra és promoure la història i la cultura gitana, com a part de la cultura catalana, i afavorir així la igualtat, la no discriminació i la superació de l’antigitanisme.Cal recordar que des del 16 d’octubre fins aquest divendres, 20 de novembre, també es pot visitar L’exposició 'Barcelona gitana' del fotògraf francès Jacques Léonard, que estava prevista per l’abril amb motiu del Dia Internacional del Poble Gitano, però es va haver d’ajornar a causa de la pandèmia.