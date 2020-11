Adif torna a licitar la redacció del projecte per integrar l'antiga via entre l'Hospitalet i PortAventura

La Declaració d'Impacte Ambiental (DIA) de la nova infraestructura obliga a desmantellar tots els elements de l'antiga via, l'electrificació i les instal·lacions de seguretat.El contracte que surt a licitació haurà de definir el conjunt d'actuacions en diversos àmbits amb l'objectiu d'integrar la plataforma per al seu «ús cívic per part dels ciutadans», segons Adif.En concret, contemplarà actuacions de caràcter ambiental, demolicions, adequació i millora dels drenatges i de la plataforma, així com la millora de la permeabilitat del trànsit rodat i de vianants amb caràcter transversal.L'àmbit d'actuació afecta una longitud d'uns 29 quilòmetres i creua els termes municipals de Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Mont-roig del Camp, Vinyols i els Arcs, Cambrils i Salou.El govern espanyol assenyala que Adif ha invertit 154 MEUR a la demarcació de Tarragona des del 2018 - 72,8 milions per part de la mateixa Adif i més de 81,1 MEUR, d'Adif Alta Velocidad.