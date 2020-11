Acció de protesta contra una central eòlica prevista prop de l'ermita de Puigcerver, al Baix Camp

Aquest antic santuari, amb orígens al segle XII, compta amb una associació d'amics que en defensa la seva preservació

18/11/2020 a les 11:35

L'ermita de Puigcerver és un antic santuari ubicat en una zona a cavall entre els termes municipals d'Alforja i Riudecols i que també limita amb terres del Priorat. A la zona hi ha prevista la construcció de dues centrals eòliques que han despertat les protestes de grups conservacionistes de la zona i de l'associació d'amics de l'ermita que des de fa anys s'encarrega de la gestió i preservació de l'espai.Aquest dimarts, membre de la plataforma Puigcerver Lliure van protagonitzar una acció de protesta a una de les plataformes que s'està habilitant, a Lo Vedat del Pany, per a la construcció de la central eòlica.Els activistes han tret de les runes una gran alzina que les màquines havien arrencat pocs dies abans, l'han estirat fins al mig de la plataforma de terra i han dibuixat una creu geganta amb pedres al seu davant. Després d'aquesta representació teatral de comiat i funeral del bosc, han plantat un bosc nou al seu voltant, fet d'alzines joves i d'arbocers.La plataforma Puigcerver Lliure reivindica una distribució més lògica i respectuosa de les energies verdes, on la producció es faci a prop del lloc de consum, i no sacrificant territoris sencers i espais naturals preservats amb gran biodiversitat. Segons expliquen, «Estem totalment a favor amb la transició energètica a base d'energies renovables tot i que no de qualsevol manera i a qualsevol preu».L'Associació d'Amics de l'Ermita de Puigcerver, juntament amb altres entitats i col·lectius, com Xarxa Sud, GEPEC-Ecologistes de Catalunya, PACA (Plataforma d’Afectades per la Concentració d’Aerogeneradors), SEBS (Sobirania Energètica Baixa Segarra), Delterpa (Riudecols), Ateneu cultural Josep Taverna (Alforja), Defenterra (Argentera) i Associació Prioritat (Priorat) han elaborat un manifest en el qual exposen les raons per les quals demanen aturar les obres de la central eòlica de lo Vedat del Pany. El manifest es pot signar, en línia, AQUÍ