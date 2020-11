Un compromís que vol ser compartit

El programa ‘Dunia’ treballa per impulsar petits elaboradors ecològics de proximitat

Dunia és una paraula que significa terra en swahili. També és el nom del projecte engegat per la cooperativa Tarpuna, que promou iniciatives sostenibles. L’objectiu del programa Dunia és facilitar la implicació de la ciutadania en l’alimentació sostenible per mitjà del microfinançament. Així, les persones particulars o empreses que ho desitgin, es poden convertir en microfinançadors i donar suport als petits productors i elaboradors ecològics i de proximitat de tot Catalunya.

Aquest mes d’octubre, Dunia ha posat en marxa una segona tanda de campanyes de cofinançament agroecològic. Les primeres, que es van engegar el passat mes de juny, van aconseguir assolir amb èxit els objectius proposats. En aquesta ocasió, cerca recaptar pressupost per tres projectes, dos dels quals són tarragonins.

El primer haurà de servir per ajudar a Cultius Gaià-Garrofina, amb seu a Aiguamúrcia, a construir un obrador agroalimentari que també sigui un punt de venda, amb el doble objectiu de dinamitzar l’economia rural i reduir l’impacte ambiental. Cultius Gaià-Garrofina es dedica al cultiu, elaboració i venda de productes ecològics a base de matèries primeres autòctones com la garrofa, l’ametlla o l’avellana. Fins ara, els productes Garrofina s’elaboren al viver d’empreses de Montblanc. Al capdavant del projecte hi ha la Montse Serramià, que va reprendre la finca familiar a l’Alt Camp, apostant pel territori i els productes de proximitat. «Cultius Gaià és més que cultivar la terra. És un projecte de vida on les persones que treballen per nosaltres són valorades i la natura és respecte en tots el sentits», assegura. Les recompenses per a les persones que facin aportacions al projecte són productes Garrofina, dolços com torrons o bombons, fruits secs o visites als camps amb tast de productes.

La segona iniciativa tarragonina que vol impulsar el programa Dunia és el projecte HeriCamps, una empresa familiar agroalimentària ecofriendly de La Figuera, al Priorat. Impulsant el negoci hi ha els germans Heribert i Nausica Cubells, qui des de fa uns anys cultiven diversos productes de forma ecològica al Priorat, una zona on s’acostuma a fer monocultiu. Així, a més de la vinya, l’olivera i la fruita seca, també fan cultiu d’horta de temporada, fet que els permet diversificar els ingressos i oferir verdura de qualitat a moltes persones no tenen ni l’espai ni el temps per fer un hort a casa. El finançament els servirà per impulsar, d’una banda, l’I+D en l’horta ecològica, i de l’altra, millorar el sistema de comandes de cistelles de verdura perquè sigui més sostenible, reduint envasos d’un sol ús. Entre les recompenses hi ha des de productes com oli o vi, fins a una visita amb tast o subscripcions per rebre les cistelles de verdura eco.

Per a més informació o per participar en la campanya Dunia es pot consultar la web www.projectedunia.org/participa/