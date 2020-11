L'orgue de Valls encara el seu darrer mes de construcció a les portes de la seva presentació en públic

De fins a 14 metres d’alçada, l'orgue contindrà un total de 1286 tubs

Actualitzada 18/11/2020 a les 16:46

Les obres per plantar l'orgue de la ciutat de Valls a l'església de Sant Joan Baptista avancen a molt bon ritme. Després de muntar tota l'estructura bàsica de l'instrument, el passat divendres dia 13 de novembre ja es van col·locar els primer tubs de la façana de l'orgue.Des del passat dia 14 d'octubre que es va iniciar el procés d’edificació de l'instrument dins de l'església, els treballs dels operaris del taller Grenzing han anat avançant amb rapidesa. Aquesta última setmana un equip de sis persones ha donat una forta embranzida a les tasques de construcció.Des de mitjans d'octubre s'ha muntat la consola, que està situada arran de terra, lloc des d'on l'organista toca l'instrument, i que té tres teclats. Seguidament s'ha aixecat l'estructura interna de tot l'instrument, a on en el primer pis, damunt de la consola, està situada la caixa expressiva, una caixa tancada i hermètica a on hi ha una part dels tubs.I les dues últimes setmanes han servit per pujar l'estructura que ha d'aguantar l'espectacular façana de l'orgue. Una estructura que s'enfila fins als catorze metres. D'altra banda una estructura molt contemporània, totalment minimalista, amb una ànima interior des de la qual es sostindran els tubs més grans de l'instrument.Cal recordar que l'orgue contindrà 1286 tubs, amb una àmplia gamma de mides. Des del tub més petit de 28 mil·límetres, fins al més gran que fa gairebé sis metres. Els tubs que conformen la façana són un centenar i la resta està situat a l'interior de l'instrument.En primer lloc es col·loquen els tubs que van a façana, tasca que es farà aquesta setmana i la propera, i seguidament s'aniran situant tots els que van a l'interior. La última tasca serà l'harmonització dels tubs per deixar-lo apunt per la seva preestrena el dia 20 de desembre d'enguany, moment que serà dedicat als padrins i mecenes de l’intrument. L’estrena pública de l’orgue està prevista per al 2 de febrer de 2021, festivitat de la Mare de Déu de la Candela.Cal recordar que malgrat l'orgue està pràcticament construït, encara no s'ha tancat el seu finançament. En aquest sentit la comissió ciutadana que impulsa la seva construcció fa una crida a col·laborar en aquest projecte de ciutat, que serà el llegat de les Decennals a les noves generacions.