L'impacte econòmic de la covid-19 serà major a les comarques de Girona i el Camp de Tarragona

Barcelona, Tarragona i les comarques centrals impulsen la recuperació

Preocupació per la terciarització de l'economia

Segons Oliver, aquesta situació s'explica per la forta dependència del turisme i la caiguda de la producció industrial. «El nombre de pernoctacions s'ha reduït molt més respecte a altres punts com les Terres de l'Ebre o les comarques de muntanya», on el nombre absolut de turistes en el còmput global de l'any és inferior, ha comentat Oliver. Per altra banda, el també catedràtic emèrit d'Economia Aplicada de la UAB ha recordat que l'Índex de Producció Industrial (IPI) ha caigut un 14% durant el primer semestre.Malgrat la forta caiguda de l'economia al conjunt del territori, Oliver ha apuntat que el binomi «indústria i serveis vinculats al sector secundari» serà capaç de reactivar l'activitat de forma més ràpida, mentre que el binomi «comerç i turisme» trigarà força més temps.Durant els últims anys, l'àrea metropolitana de Barcelona, el Camp de Tarragona i les comarques centrals han estat els principals artífexs de la recuperació econòmica. Segons les dades presentades aquest dimecres pel BBVA, l'avenç del VAB a l'àrea metropolitana de Barcelona entre 2013 i 2019 va ser del 18,4%, més d'un punt per sobre la mitjana catalana (17,3%).En segona posició, i ja per sota la mitjana catalana, apareix Tarragona, amb un creixement del VAB del 16%, mentre que a les comarques centrals la variació va ser del 14,1%. A prop també se situen les comarques de Girona, amb un creixement del 13,9%, seguit del Pla de Lleida (10,9%), Terres de l'Ebre (9,1%) i les comarques de muntanya (8,6%).Segons el BBVA, el 2019 «ha contemplat una accentuació de la terciarització de l'economia i un creixement relativament més intens dels serveis col·lectius». Tal com posa de manifest l'estudi, el conjunt del sector terciari ha incrementat el seu pes en el mercat de treball notablement: l'any 2008, els serveis representaven vora el 70% del mercat de treball, mentre que aquest 2019 el percentatge ha crescut fins al 78,4%.Pel que fa al binomi empreses-indústria –un sector que va impulsar l'avenç del VAB entre 2015 i 2017- el seu VAB continua afeblint-se. No obstant això, encara contribueix de forma positiva al creixement de l'economia catalana (el VAB del sector el 2019 va créixer un 2,7%). El sector més tocat ha estat el de les manufactures, que el 2017 va registrar un creixement del 7,2% i el 2019 va experimentar una caiguda del 0,9%.