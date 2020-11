L'Hospital Pius de Valls convoca deu places per ampliar la seva plantilla d'infermeria

El procés de selecció s'està realitzant durant els mesos de novembre i desembre

Actualitzada 18/11/2020 a les 11:46

L'Hospital Pius de Valls ha obert la convocatòria per ampliar el seu personal d'infermeria amb deu places. D'aquesta manera, el centre hospitalari passarà a comptar, a partir del mes de gener de 2021, amb un 80% dels seus infermers com indefinits. El procés de selecció s'està realitzant durant els mesos de novembre i desembre.Segons informa el centre, amb la convocatòria d’aquestes 10 places es consoliden llocs de treball per garantir una major estabilitat laboral entre el personal d’infermeria i reduir al màxim la temporalitat laboral. En l’actualitat, de les 150 persones que integren l’equip d’infermeria del Pius, un 73% disposen de contracte indefinit, un percentatge que amb les 10 places que ara es consoliden i es cobreixen de manera fixa passarà a situar-se ja en el 80%.L’Hospital de Valls s’ha marcat com objectiu continuar reduint encara més la temporalitat contractual a Infermeria, d’una banda per oferir una major estabilitat laboral al seu personal i, de l’altra, per augmentar els nivells de fidelització de la plantilla d’infermers/es amb el Pius. Els candidats a ocupar aquests 10 llocs de treball seran seleccionats en funció de la seva formació, competències, serveis prestats i experiència professional bé sigui al Pius o bé en altres centres sanitaris.