Inspeccionen quatre prostíbuls de la província de Tarragona per seguir oberts durant la pandèmia

En el dispositiu policial dirigit per la Brigada Provincial d'Estrangeria i Fronteres de la Comissaria Provincial de Tarragona, han participat també les Brigades Locals d'Estrangeria i Fronteres de Reus i de Tortosa, requerint a més la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Tarragona, la Guàrdia Urbana de Reus i els Mossos d'Esquadra del Vendrell en la tramitació de les denúncies aixecades per les infraccions detectades.

De les 54 persones identificades (42 dones, 6 treballadors dels clubs i 6 clients), n'hi havia tres dones de Colòmbia i un home del Brasil que es trobaven en situació irregular a Espanya. A més a més, es van interposar un total de 27 denúncies: quatre als responsables dels locals per obertura al públic (infracció greu, sancionable amb multa de 3.001 a 60.000 euros), 21 per l'incompliment de l'obligació de l'ús de la mascareta (infracció lleu, multa de 100 euros) i dos per tinença il·lícita de drogues.