El Gran Recapte arriba al Mercat Municipal, 9 cadenes de supermercats, 3 botigues i 2 instituts de Cambrils

Enguany es recolliran donacions fins el 21 de novembre a les caixes dels establiments i fins el 16 de desembre per internet

El 12a edició del Gran Recapte ja ha arribat a totes les parades del Mercat Municipal, nou cadenes de supermercats, tres botigues i dos instituts de Cambrils. Enguany aquesta campanya massiva impulsada pel Banc d’Aliments a tot Catalunya s’ha hagut de reinventar a causa de al pandèmia i no es recolliran aliments sinó diners per poder-los comprar.Els donatius es poden fer del 16 al 21 de novembre a les caixes dels establiments col·laboradors i fins el 16 de desembre a través del web del Gran Recapte Online: https://www.granrecapteonline.com El Gran Recapte és una campanya clau per als Bancs dels Aliments, perquè amb els gairebé 5 milions d’aliments recaptats a Catalunya es pot proveir a les entitats d’aliments bàsics com la llet, l’oli o les conserves per un període aproximat de 3 mesosDes de la irrupció de la Covid-19, els Bancs dels Aliments han hagut d'actuar amb celeritat per poder adaptar la seva operativa i donar resposta a una creixent demanda d’aliments per part de les entitats socials. Aquest increment ja supera el 40% respecte al mateix període de l’any passat.Concretament a Cambrils fa un any les entitats distribuïdores d’aliments del municipi estaven atenent una mitjana d’unes 300 unitats familiars mensualment i en aquests moments se n’estan atenent unes 540.Com a novetat aquest any els mercats municipals i petits establiments també participaran en el Gran Recapte a través de la venda de talonaris amb tiquets solidaris de 3 euros. A Cambrils aquests tiquets es podran adquirir des d’aquest setmana i fins abans de Nadal a totes les parades del Mercat Municipal de Cambrils, Peixos Savall, Carnisseria i embotits Tremosa i Fruites i hortalisses de l’Hort a l’Olla.Els tiquets adquirits en les parades del mercat i els petits establiments es revertiran en una compra en aquell establiment, pel mateix import que els tiquets que s’hagin venut. Mitjançant aquesta iniciativa es facilitar l’adquisició de producte fresc per les famílies vulnerables. Els establiments col·laboradors en la campanya, tindran un cartell que els acredita com a tal a l’entrada.Les donacions als supermercats seran virtuals. El personal de la botiga convidarà a la ciutadania a fer donacions a l’hora de pagar a caixa. Aquesta donació serà a través d’un CODI GRAN RECAPTE amb els imports d’1€ fins a l’import que es vulgui aportar. Les cadenes de supermercats on es poden fer donacions a caixa són: Esclat, Mercadona, Aldi, Lidl, Bon Àrea, Dia, Plus Fresc, Spar i Caprabo.L’Institut Cambrils i del Col·legi Cardenal i Vidal i Barraquer han preparat una recollida d’aliments per al seu alumnat dins de la campanya del Gran Recapte.Un cop finalitzat el Gran Recapte, els Bancs dels Aliments disposaran de l’import íntegre de les donacions per a poder adquirir aliments bàsics que Cambrils es distribuiran a través de la Xarxa de Distribució d'Aliments de Cambrils, formada per les entitats de Càritas Santa Maria, Càritas Sant Pere i Creu Roja, juntament amb l’Ajuntament de Cambrils.La campanya a Cambrils és possible gràcies a la col·laboració de Caritas Santa Maria, Caritas Sant Pere, Creu Roja Cambrils, el Casal Popular el Polvorí, el Mercat municipal, els petits establiments col·laboradors, les cadenes de supermercats i els centres educatius Institut Cambrils i Col·legi Cardenal i Barraquer, així com de totes aquelles persones que hi participen a títol individual com a voluntàries i realitzant donacions.