Desarticulat un grup criminal al Tarragonès dedicat al cultiu interior de marihuana

Els Mossos van fer tres entrades i perquisions en dues naus als polígons Alba de Vila-seca i Riu Clar i un domicili de Salou

Actualitzada 18/11/2020 a les 13:30

Els Mossos d’Esquadra han detingut entre ahir i avui al matí deu persones al Tarragonès com a presumptes autors dels delictes de tràfic de drogues, pertinença a grup criminal i defraudació de fluïd elèctric. Els arrestats tenen entre 20 i 52 anys, de nacionalitats albanesa i espanyola, i són veïns de Salou, Reus, el Vendrell i Sabadell.La investigació es va iniciar a principis del mes d’octubre quan els mossos van tenir coneixement que un grup de persones disposaven de dues naus al Polígon Alba de Vila-seca i Riu Clar de Tarragona on s’hi estava cultivant marihuana.Així mateix de la investigació es desprèn que l’organització es trobava en fase d’expansió i que la droga intervinguda, concretament 1540 plantes, era part de la primera collita.Ahir al matí es van realitzar tres entrades i perquisicions en dues naus i un domicili del Tarragonès on es van detenir sis persones i es va intervenir quasi dues tones de marihuana amb un pes brut de 1.800 Kg.Concretament en el domicili de Salou es va detenir el líder de l’organització, un home de 43 anys. També es van intervenir 1.500 euros en efectiu, roba de primeres marques valorada en més de 10.000 euros, un detector de sistemes de geolocalització i microcàmeres, cinc telèfons mòbils i documentació pendent d’estudi i anàlisi.A les altres dues entrades situades als polígons Alba i Riu Clar es van intervenir les plantes de marihuana, cinc quilograms de cabdells secs, terminals mòbils i tots els elements necessaris per al cultiu indoor altament professionalitzat.En les dues entrades a les naus dels polígons investigats, els agents hi van localitzar plantacions amb arbusts de dos i tres metres d’alçada i amb una producció de cabdells per planta inusual. Tenint en compte que la mitjana de plantes per làmpada és de 17, en aquest cas hi havia 4 plantes per focus i l’amperatge era l’utilitzat per plantacions de més de 3.000 plantes.Amb els sis homes detinguts durant les entrades realitzades al matí es va donar per desarticulat el nucli principal del grup criminal. Ara bé, durant la tarda d’ahir es va detenir a Tarragona i Salou dos homes més, de nacionalitat espanyola, que s’encarregaven de la part logística amb funcions d’instal·ladors dels sistemes de cultiu, manipulació de la part elèctrica i també feien de testaferros.Avui al matí, els investigadors han detingut a Sabadell dos homes més, de nacionalitat espanyola, que eren els responsables de la manipulació d’escomeses i instal·lacions elèctriques de les plantacions indoor. Tot i que el grup criminal es dona per desarticulat no es descarten noves detencions.Dos dels detinguts van quedar sense efecte amb l’obligatorietat de presentar-se davant l’autoritat quan siguin requerits i els vuit restants passaran en les properes hores a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Tarragona.