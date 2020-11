Ascó II es reconnecta a la xarxa després de culminar la recàrrega de combustible

El procés ha conclòs de manera satisfactòria i sense incidències remarcables i ha comptat amb uns 900 professionals

La central nuclear Ascó II es va connectar novament a la xarxa elèctrica dimarts per la tarda, després de finalitzar les activitats corresponents a la seva 26ª recàrrega de combustible. Per als treballs d'aquesta parada es van incorporar uns 900 professionals de diferents perfils i especialitats.



Per dur a terme les tasques, ANAV va preparar amb antelació totes les accions planificades per fer compatible l'estricte compliment de totes les mesures de prevenció establertes amb l'execució de les tasques necessàries i garantir un proper cicle d'operació segur. El projecte ha conclòs de manera satisfactòria i sense incidències remarcables.Entre els projectes rellevants que s'han dut a terme, a més de la renovació de 64 dels 157 elements que conformen el nucli del reactor, destaquen: la implantació definitiva del nou sistema de maneig de el combustible, la inspecció visual i neteja exterior del vas del reactor, l'escanejat digital de l'edifici de contenció, la substitució del motor d'una de les bombes de refrigeració del reactor i la prova del sistema de ruixat de la contenció. Ja a la part elèctrica de la instal·lació, cal esmentar la inspecció parcial de l'alternador principal i la revisió completa de l’excitatriu. En conjunt, s'han dut a terme 8.000 ordres de treball i s'han implantat 20 modificacions de disseny físiques i 9 modificacions de disseny de programari, amb l'objectiu de preparar la planta per al proper cicle i per a una operació a llarg termini segura i fiable.