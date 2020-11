Agricultura fa treballs per evitar incendis forestals a l'entorn de la presó de Mas d'Enric

Carlos Miranda, enginyer de forest del Departament d'Agricultura, explica que la zona està envoltada d'una important massa de vegetació -principalment pi blanc-, que pot suposar un risc per a la presó davant d'incendis. Sobretot, si hi ha components de vents de mestral, o de marinada o marinada seca, que és la que tindria el màxim potencial de comportament extrem d'incendi a la zona.L'any 2015, en previsió de la posada en funcionament de la presó, des dels serveis territorials a Tarragona del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació es van fer treballs silvícoles preventius associats a l'autoprotecció de les instal·lacions del centre penitenciari front als incendis forestals.També es van fer actuacions d'aclarida i de millora silvícola de tota la superfície arbrada que l'envolta amb l'objectiu de reduir la vulnerabilitat de la massa forestal al foc de capçades i l'augment de la seva resiliència als incendis forestals.Transcorreguts cinc anys des de la primera actuació, cal tornar a intervenir per mantenir la funcionalitat de les franges i superfícies d'autoprotecció del centre penitenciari que ja es van adequar, així com actuar sobre altres superfícies del perímetre extern de la finca patrimonial que confronten amb edificacions, infraestructures i instal·lacions respecte a les quals per imperatiu legal cal associar franges d'autoprotecció.En aquest projecte, el disseny de les franges i superfícies d'autoprotecció s'han sobredimensionat respecte a les mínimes obligatòries establertes a la Llei 5/2003 de mesures de prevenció dels incendis forestals en les urbanitzacions, els nuclis de població, les edificacions i les instal·lacions situats en terrenys forestals. Així, ampliant la franja a més de 25 metres -sovint insuficient-, s'amplia la seguretat i l'autoprotecció del centre front als incendis forestals.Miranda també ha detallat que el Pla de prevenció d'incendis en l'àmbit del riu Francolí i el Baix Gaià, que a hores d'ara s'està redactant, farà una planificació «a gran escala» d'aquesta àrea de la Costa Daurada, que acumula molts urbanitzacions i edificacions dins el bosc. L'objectiu, apunta, és millorar les franges de seguretat i la prevenció a la zona.La presó de Mas d'Enric, inaugurada el 2015, compta amb vuit mòduls per a homes i un per a dones, per una capacitat total de 924 presos. La inversió en aquest centre va ser de 105 MEUR i es tracta de l'equipament penitenciari més modern de Catalunya.