Adif licita dos contractes subministraments vinculats al Corredor Mediterrani

Des del 2018, Adif ha invertit 265,3 milions a les províncies de Barcelona i Tarragona

Actualitzada 18/11/2020 a les 12:47

Adif ha licitat dos nous contractes de subministraments, pressupostats en 4,7 milions, per avançar en les obres del Corredor Ferroviari Mediterrani a Catalunya, concretament per a la implantació de l'ample estàndard en el tram que discorre entre Martorell, Sant Vicenç de Calders i Vila-seca.D'una banda, s'ha iniciat la contractació del subministrament i transport d'aparells de via en els trams metàl·lics d'aquest trajecte amb un pressupost de licitació de 3,47 milions, ha informat Adif en un comunicat.D'altra banda, aquest ens ha licitat el subministrament i transport de travesses per al mateix tram per un import d'1,26 milions.Des del 2018, les inversions d'Adif a les províncies de Barcelona i Tarragona han pujat a 265,3 milions, dels quals 122 milions corresponen al Corredor Ferroviari Mediterrani.