Adif ampliarà les vies del tram Saragossa-Tarragona

Aquest contracte s'ha licitat per un import de 824.534,4 euros

Actualitzada 18/11/2020 a les 19:28

Adif ha licitat dos contractes per a la redacció dels projectes de construcció per a l'ampliació de vies d'apartador fins a una longitud útil de 750 metres a set estacions d'Aragó i en tres de Catalunya del corredor Madrid-Barcelona, per import de 1.628.225,3 euros (IVA inclòs).El primer contracte comprèn l'ampliació de les vies d'apartat fins a aquesta longitud al tram Saragossa-Tarragona per Casp a les estacions de Fuentes de Ebro, Nonaspe i Chiprana, a la província de Saragossa, La Puebla de Híjar (Terol) i Flix (Ribera d'Ebre).Aquest contracte s'ha licitat per un import de 824.534,4 euros (IVA inclòs) i compta amb un termini de redacció de 12 mesos, informa Adif en una nota de premsa.El segon contracte, amb un pressupost de licitació de 803.690,9 euros (IVA inclòs) i un termini de redacció de 12 mesos, comprèn les mateixes actuacions a cinc estacions més del corredor Saragossa-Tarragona per Lleida.Concretament a Almudévar, Marcén-Poleñino i Selgua (Osca) i Raimat (Segrià) i Juneda (Garrigues).Aquestes actuacions s'emmarquen en la primera fase del conveni signat entre Ports de l'Estat, Adif i l'Autoritat Portuària de Barcelona (APB) pel qual s'estableixen les aportacions financeres de l'APB amb càrrec al Fons Financer d'Accessibilitat Terrestre Portuària per a la implementació d'apartadors i millores al corredor ferroviari Madrid-Barcelona per trens de 750 metres, amb l'objectiu de potenciar el tràfic de mercaderies.