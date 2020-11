Sis denunciats a l'Alt Penedès i el Baix Camp per simular robatoris per cobrar les assegurances

Actualitzada 17/11/2020 a les 08:15

Els Mossos d’Esquadra han denunciat un total de sis persones que estan acusades d’haver simular ser víctimes de robatoris violents a la via pública. L’objectiu de les simulacions, segons Mossos, era accedir a cobrar indemnitzacions de la seva companyia asseguradora, tal com ha informat la policia catalana. Els investigats van denunciar davant els Mossos d’Esquadra haver estat víctimes de diferents atracaments, però els agents van comprovar posteriorment que tals robatoris no existien. A través d’una recerca van poder arribar a la conclusió que es tractava de furts o de pèrdues.



Concretament, el cos policial ha denunciat per aquests fets quatre homes i una dona. Les persones denunciades són veïnes de les comarques de l’Alt Penedès i el Baix Camp. La policia catalana els considera presumptes autors de delictes de simulació de delictes i estafa. Els fets van tenir lloc el passat mes de jluny, quan aquestes persones haurien simulat esdevenir víctimes del robatoris per poder així cobrar diners de les companyies asseguradores que els cobrien en aquests casos, tot i que les detencions s’han comunicat recentment.