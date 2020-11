La residència Les Vinyes de Falset ja no té cap positiu i es reobrirà a les visites

Actualitzada 17/11/2020 a les 13:07

La Residència les Vinyes de Falset ja no té cap resident positiu o amb simptomatologia de covid-19 i ja se la considera una residència verda. El centre ha passat per un brot, detectat al setembre, que va acabar amb la vida d'una quarantena de residents infectats. Davant l'alarmant nombre de defuncions la Generalitat va intervenir el centre fa unes setmanes. Actualment, la residència compta amb 76 usuaris. Des del centre, gestionat des de la intervenció del Departament de Salut per STS Gestió, s'estan aplicant els protocols pel que fa a comunicació als familiars i informació diària, segons informen fonts de Salut. Així mateix, es treballa per tal que els familiars puguin realitzar visites als residents en les condicions òptimes de seguretat.