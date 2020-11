La CUP denunciarà a Antifrau les «irregularitats» de la compravenda dels terrenys de Hard Rock

Els cupaires també han demanat l'emissió d'un dictamen per part de la Sindicatura de Comptes sobre l'abast de l'operació en els comptes públics i han demanat al Síndic de Greuges que es posicioni sobre la qüestió.Amb la denúncia a Antifrau la CUP vol «assenyalar» els responsables polítics del projecte «fraudulent» i ha obert la porta a presentar una querella «si fa falta». No ha concretat contra qui aniria dirigida però ha recordat que els màxims responsables d'Economia i Territori són el vicepresident Pere Aragonès i el conseller Damià Calvet.Una vegada més, han dit que es tracta d'una iniciativa amb «molts riscs» i «d'esquena al territori». Han dit que esperen que Antifrau vegi alguns «buits legals i possibles presumptes delictes malversació i prevaricació». «Hi ha una intenció d'afavorir a La Caixa comprant uns terrenys. És una operació de rescat encobert», ha defensat Sánchez.La regidora de la CUP a Tarragona Laia Estrada ha recordat el paper de la CUP per denunciar el projecte. Ha assegurat que no és d'interès públic i que hi ha altres necessitats d'inversió pública per equipaments sanitaris, educatius i infraestructures.Estrada ha explicat que el proper 15 de desembre s'ha de ratificar la compra dels terrenys per part de Hard Rock i que esperen que no es materialitzi. Per això, ha explicat que les diferents assemblees locals de la CUP al Tarragonès engeguen una campanya política per denunciar el projecte i fer-ne difusió als carrers amb la col·laboració de la Plataforma Aturem Barcelona World.