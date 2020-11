L'ofici de mestre en primera persona

El vimbodinenc Xavier López homenatja l’escola catalana amb el llibre ‘Mestres d’un mestre’

Actualitzada 16/11/2020 a les 20:34

Xavier López Ortín (Vimbodí i Poblet, 1980) és l’autor del llibre recentment publicat Mestres d’un mestre (Columna), un treball en el qual s’endinsa en el vessant professional i humà de la docència.

López és director de l’Escola Octavio Paz de Barcelona, un centre públic considerat un referent a dins i a fora de Catalunya en matèria d’innovació pedagògica. El 2019 l’escola va ser guardonada amb el Premi Ensenyament (Fundació Cercle d’Economia), com a reconeixement a l’impuls del centre en la generació de talent. Aquell mateix any i els dos anteriors també va obtenir el Premi Baldiri i Reixac (Fundació Carulla) en les categories Escola, Alumnes i Estímul, respectivament.

Mestres d’un mestre és un relat en primera persona, en què l’autor narra les seves vivències des de petit a l’Escola Mare de Déu dels Torrents de Vimbodí, i els posteriors estudis a la URV fins a arribar a ser mestre i, des de 2015, director del centre docent barceloní. El seu particular viatge arriba fins a l’actualitat, marcada per la crisi de la Covid-19. A la vegada, és una interessant reflexió sobre dels reptes educatius actuals i dels valors que hi són associats.

«Em conformo que aquest llibre pugui servir per orientar a futurs mestres en el camí cap a la recerca de nous mètodes engrescadors en el camp de la docència, i que puguin gaudir-ne amb la mateixa passió, entusiasme i convicció amb què ho faig jo», assegura Xavier López. L’autor afegeix que la publicació també pretén ser «un homenatge als mestres que em van fer néixer la passió per l’ensenyament i al conjunt dels docents, alumnat i personal de l’ensenyament que lluiten dia a dia en el si de l’escola catalana».

En el relat s’hi barregen aspectes personals de l’autor que serveixen per entendre millor la seva aposta pels models pedagògics que prioritzen el creixement personal de l’alumnat i el seu acompanyament personalitzat per tal d’ajudar-lo a desenvolupar les seves potencialitats. Així mateix, l’obra explica, a la darrera part, les mesures de l’Escola Octavio Paz davant del confinament decretat al maig per prevenir el coronavirus, alhora que reflexiona sobre l’aprenentatge digital i el suport emocional de l’alumnat durant la pandèmia.

Mestres d’un Mestre està prologat per l’analista social i expert en la millora del sistema educatiu Eduard Vallory.

Xavier López és màster oficial en Recerca en Didàctica, Formació i Avaluació Educativa, i postgrau en Direcció de Centres Educatius. Col·labora amb la Fundació Carulla, la Fundació Bofill, EduCaixa, la Fundació Pere Tarrés i la Universitat de Barcelona, i és membre del jurat dels Premis Baldiri i Reixac de 2020 i 2021.